Воронеж, 30 июня, 2022, 23:16 — ИА Регнум. Пожар в магазине строительных материалов произошёл вечером 30 июня в Воронеже, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

76.mchs.gov.ru Пожар

Сообщение о возгорании на улице Волгоградской поступило в 20:08. Пожар произошёл в магазине строительных материалов.

«По прибытии обнаружено загорание здания 10 метров на 10 метров по всей площади, с высокой горимой загрузкой внутри (пропиленовые трубы)», — уточнили в МЧС.

В 21:17 пожар локализовали, в 21:28 — ликвидировали. На момент пожара магазин был закрыт, обошлось без пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 30 июня в Иванове загорелся текстильный цех, также никто не пострадал.