Милан, Италия, , 23:16 — REGNUM 30 июня на официальном сайте миланского «Интера» сообщили, что клуб на один сезон арендовал 20-летнего опорного полузащитника «Эмполи» и сборной Албании по футболу Кристьяна Асллани.

Футболисты «Интера» Acmilan.com

В арендном соглашении, рассчитанном на один сезон, предусмотрено обязательство выкупа футболиста итальянским клубом. На данный момент трансферная стоимость 20-летнего албанца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Кристьян Асллани принял участие в 23-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом, одной результативной передачей и получил две желтые карточки.