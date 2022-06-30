Рим, , 23:12 — REGNUM Несмотря на протесты правоцентристских партий, либералы Италии уверены, что закон о праве на «автоматическое» гражданство детей мигрантов должен быть принят, заявил 30 июня глава Демократической партии Энрико Летта.

Энрико Летта Francesco Pierantoni

Ранее против законопроекта выступили «Лига» (входит в правящую коалицию) и «Братья Италии» (в оппозиции). Правые полагают, что поддерживать нужно демографический рост, а не миграцию.

Будет «невероятно», если в правительстве произойдёт раскол по вопросу о предоставлении части жителей страны дополнительных прав, заявил в свою очередь Летта.