Ижевск, , 23:12 — REGNUM В Удмуртии утверждено обвинительное заключение в отношении 46-летнего жителя Вавожского района, который обвиняется серии изнасилований своей 14-летней племянницы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Жертва изнасилования LMAP

По данным следствия, в течение четырех месяцев мужчина по месту жительства, где также проживала его 14-летняя племянница, регулярно насиловал девочку, а также совершал иные насильственные действия сексуального характера. В результате у ребенка развилось психическое расстройство, причинившее тяжкий вред здоровью.

«Уголовным законом за совершение каждого из данных преступлений мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет», — подчеркнули в надзорном органе.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего жителя города Харабали, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней. По версии следствия, в ноябре 2021 года мужчина остался ночевать у своих знакомых. Ночью он изнасиловал 14-летнюю дочь его знакомой. О случившемся мать потерпевшей узнала в середине мая 2022 года.