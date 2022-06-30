Лондон, , 23:11 — REGNUM Как сообщает журналист Николо Скира, лондонский «Челси» планирует предпринять очередную попытку подписания 22-летнего центрального защитника туринского «Ювентуса» и сборной Нидерландов Маттейса де Лигта.

Матейс де Лигт Ajax.nl

По информации источника, «Ювентус» готов отпустить де Лигта, если поступит предложение в размере 90 миллионов евро. «Челси» намерен включить в сделку по трансферу одного или двух игроков.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Маттейс де Лигт принял участие в 31-м матче регулярного чемпионата, в котором отметился тремя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил две желтые и одну красную карточки.

За «Ювентус» де Лигт выступает с 18 июля 2019 года после перехода из амстердамского «Аякса» за 85,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нидерландского защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.