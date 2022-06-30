Москва, 30 июня, 2022, 23:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в топливно-энергетической сфере в отношении иностранных государств, осуществляющих недружественные действия.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден. Санкции

Текст указа главы государства опубликован 30 июня на официальном сайте правовой информации.

Речь идёт о недружественных и противоречащих международному праву действиях США и примкнувших к ним стран и международных организаций.

В частности, для защиты национальных интересов России президент постановил создать общество с ограниченной ответственностью, которому будут переданы все права и обязанности компании «Сахалин энерджи инвестмент компани, лтд», имущество которой подлежит незамедлительной передаче в собственность Российской Федерации.