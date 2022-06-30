Редвуд-Сити, США, , 23:05 — REGNUM Electronic Arts (EA) выложила в Сеть новый ролик с демонстрацией игрового процесса симулятора скейтбординга Skate 4. Видео было опубликовано 30 июня на портале GamesRadar.

Скейтбординг

Разработчики описали показанное в видео как версию игры «пре-пре-пре-альфа». «Мы всё ещё работаем над этим, но пришло время вам показать, чем мы занимались», — написали они в публикации на странице проекта в соцсети. Авторы Skate 4 предложили геймерам поучаствовать в тестировании игры и зарегистрироваться на соответствующей странице сайта EA.

Напомним, Electronic Arts анонсировала Skate 4 в рамках выставки E3 2020. В феврале 2022 года генеральный директор компании Эндрю Уилсон заявил, что релиз игры состоится «скоро».

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