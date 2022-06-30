Афины , 30 июня, 2022, 23:01 — ИА Регнум. Греция направила Вашингтону официальное письмо с запросом о поставке одной эскадрильи истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, сообщает 30 июня агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM F-35

С таким заявлением выступил перед журналистами премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе саммита НАТО в Мадриде.

«Часть этого процесса — это отправка письма с запросом. И недавно мы его отправили», — сказал он.

Он пояснил, что «это длительный процесс», и, по оценкам Афин, в случае заключения сделки истребители будут поставлены в Грецию в 2027 или 2028 году.

Напомним, на фоне обострения отношений с Турцией Греция активно модернизирует свой военный флот и ВВС.