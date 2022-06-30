Москва, 30 июня, 2022, 22:58 — ИА Регнум. Виктор, попавший в марте 2022 года в плен к ВСУ, возвращается в Россию в рамках обмена пленными.

Верещагин. Письмо на родину

Виктор «Наконец-то дождался. Наконец-то дома. Осталось только шаги маленькие сделать — это увидеться с родными».

Военный сказал, что российское руководство очень грамотно организовало обмен:

«Мы там долго не ждали: сразу по машинам — хоп, и машина уехала».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обмен пленными между Россией и Украиной состоялся накануне, 29 июня. С каждой стороны — 144 человека.