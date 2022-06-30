Москва, 30 июня, 2022, 22:44 — ИА Регнум. В МИД России удивлены словами пресс-службы посольства Британии по поводу недавнего вызова главы дипмиссии Деборы Броннерт, сообщает 30 июня РИА Новости.

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В частности, пресс-служба посольства Британии отрицала вызов посла в МИД России.

«Нас не вызывали. Это была рутинная встреча», — цитирует агентство комментарий пресс-службы посольства Британии в Москве.

«Удивлены, что посол Британии не знает, где провела день и чем занималась. Списали бы на амнезию», — заявили по этому поводу в МИД России.

«Это в стилистике нынешнего британского правительства, ведь ещё Лиз Трасс призывала всех не зацикливаться на истории…

Рассказываем британскому послу, как прошел ее день: сегодня ее вызвали в МИД. Она туда прибыла. Причина вызова — хамство и вранье ее руководителей», — пояснили в МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня в МИД РФ был вызван посол Британии, которому был выражен протест в связи с откровенно хамскими высказываниями в адрес президента России, а также вручена памятная записка о неприемлемости такой риторики.