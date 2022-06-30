Москва, , 22:19 — REGNUM Укрепление курса рубля помогло России снизить темпы роста инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июня заявил экономист Василий Колташов.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Повышение курса российской валюты остановило инфляционную бурю, точнее проникновение внешней инфляционной бури на внутренний рынок. В России повышение цен произошло, оно было значительным, но из-за укрепления рубля оно было остановлено», — сказал Колташов.

В случае же искусственного занижения курса рубля в России следует ожидать возобновления роста цен, добавил экономист.

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