Москва, 30 июня, 2022, 22:19 — ИА Регнум. Укрепление курса рубля помогло России снизить темпы роста инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июня заявил экономист Василий Колташов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Повышение курса российской валюты остановило инфляционную бурю, точнее, проникновение внешней инфляционной бури на внутренний рынок. В России повышение цен произошло, оно было значительным, но из-за укрепления рубля оно было остановлено», — сказал Колташов.

В случае же искусственного занижения курса рубля в России следует ожидать возобновления роста цен, добавил экономист.