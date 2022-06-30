София, , 22:12 — REGNUM Болгарские власти добьются того, что Россия пойдёт на разрыв дипломатических отношений с Софией, заявила 30 июня российский посол в Болгарии Элеонора Митрофанова в интервью БНТ.

Элеонора Митрофанова A.Savin

Комментируя запущенный болгарскими властями дипломатический конфликт, начавшийся с того, что власти республики объявили персонами нон грата 70 дипломатов из России якобы «за шпионаж», посол предупредила: готовятся «весьма решительные меры» в отношении Софии.

Элеонора Митрофанова «Даже могут быть разорваны дипломатические отношения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в руководстве Болгарии уже возникла паника и раздор в связи со случившимся.

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