Мадрид, 30 июня 2022, 22:07 — REGNUM Североатлантический альянс платит свою цену за помощь Украине, но это выгоднее, чем не поддерживать её, заявил 30 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг телеканалу CNN.
По его словам, если оставить Украину без поддержки, то результат будет стоить для НАТО гораздо дороже.
«Мы тоже платим цену за эту войну, её можно измерить в деньгах, а украинцы платят в жизнях… Цена, которую мы платим, поддерживая Украину, гораздо меньше того, что мы заплатим, если не будем поддерживать ее», — заявил Столтенберг.
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