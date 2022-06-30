Мадрид, , 22:07 — REGNUM Североатлантический альянс платит свою цену за помощь Украине, но это выгоднее, чем не поддерживать её, заявил 30 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг телеканалу CNN.

НАТО и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, если оставить Украину без поддержки, то результат будет стоить для НАТО гораздо дороже.

«Мы тоже платим цену за эту войну, её можно измерить в деньгах, а украинцы платят в жизнях… Цена, которую мы платим, поддерживая Украину, гораздо меньше того, что мы заплатим, если не будем поддерживать ее», — заявил Столтенберг.

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