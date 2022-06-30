Мадрид, 30 июня, 2022, 22:07 — ИА Регнум. Североатлантический альянс платит свою цену за помощь Украине, но это выгоднее, чем не поддерживать её, заявил 30 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг телеканалу CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО и Украина

По его словам, если оставить Украину без поддержки, то результат будет стоить для НАТО гораздо дороже.

«Мы тоже платим цену за эту войну, её можно измерить в деньгах, а украинцы платят в жизнях… Цена, которую мы платим, поддерживая Украину, гораздо меньше того, что мы заплатим, если не будем поддерживать ее», — заявил Столтенберг.