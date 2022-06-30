Рим, 30 июня, 2022, 22:07 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Марио Драги не намерен занимать нынешний пост после завершения срока полномочий действующего правительства, об этом он заявил журналистам 30 июня.

EU2017EE Estonian Presidency Марио Драги

Драги занял свой пост в феврале 2021 года, в состав «широкой» коалиции входят популисты, правоконсерваторы и либералы, сам Драги является «техническим» (не избиравшимся в парламент) премьером.

Национальные выборы в Италии должны пройти в марте 2023 года.