Москва, , 22:06 — REGNUM Укрепление рубля может продолжаться ещё достаточно длительный период. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июня заявил экономист Василий Колташов.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, рост курса национальной валюты России связан в том числе с падением стоимости доллара и евро на мировом рынке.

«Укрепление рубля может продолжаться довольно долго, поскольку это укрепление лишь с внешней стороны является удорожанием российской валюты. На самом деле за повышением курса рубля нужно видеть обесценивание западных валют. И мы наблюдаем резкое удорожание российской валюты», — сказал Колташов.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист для ослабления рубля предложил закупать азиатские валюты