Москва, 30 июня, 2022, 22:06 — ИА Регнум. Укрепление рубля может продолжаться ещё достаточно длительный период. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июня заявил экономист Василий Колташов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По его словам, рост курса национальной валюты России связан в том числе с падением стоимости доллара и евро на мировом рынке.

«Укрепление рубля может продолжаться довольно долго, поскольку это укрепление лишь с внешней стороны является удорожанием российской валюты. На самом деле за повышением курса рубля нужно видеть обесценивание западных валют. И мы наблюдаем резкое удорожание российской валюты», — сказал Колташов.