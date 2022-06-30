Ханты-Мансийск, 30 июня, 2022, 21:48 — ИА Регнум. В Сургутском районе мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве матери. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Pmo.ee Мужчина с битой

По версии следствия, в августе 2021 года 37- летний житель села Солнечного находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения в своём доме. В ходе конфликта с матерью он нанёс ей 15 ударов бейсбольной битой и 12 ударов руками в область жизненно важных органов. Женщина скончалась на месте происшествия.

Гражданин обвиняется по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ростовской области фельдшера скорой помощи подозревают в убийстве жены.