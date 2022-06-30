Москва, 30 июня 2022, 21:58 — REGNUM Украинские боевики взорвали зернохранилище в Днепропетровской области и затем объявили, что оно разрушено ударом, нанесённым российскими военными, сообщил 30 июня глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Михаил Мизинцев. Минобороны РФ.
Михаил Мизинцев. Минобороны РФ.

По данным Минобороны РФ, это произошло в городе Зеленодольске (Днепропетровская область, Украина). Украинские боевики заблаговременно вывезли из зернохранилища все запасы зерна и подорвали предприятие.

Со своей стороны местные власти растиражировали через СМИ обвинения в адрес ВС РФ, сопроводив их фейковыми видео- и фотоматериалами.

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