Москва, , 21:58 — REGNUM Украинские боевики взорвали зернохранилище в Днепропетровской области и затем объявили, что оно разрушено ударом, нанесённым российскими военными, сообщил 30 июня глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Михаил Мизинцев. Минобороны РФ.

По данным Минобороны РФ, это произошло в городе Зеленодольске (Днепропетровская область, Украина). Украинские боевики заблаговременно вывезли из зернохранилища все запасы зерна и подорвали предприятие.

Со своей стороны местные власти растиражировали через СМИ обвинения в адрес ВС РФ, сопроводив их фейковыми видео- и фотоматериалами.

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