Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 30 июня, 2022, 21:31 — ИА Регнум. В Новом Уренгое (ЯНАО) будут судить гражданина, который подозревается в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

(сс) Thomas Park Ребенок за компьютером

По данным следствия, в 2021 году житель Кургана 1977 года рождения, находясь на территории города Новый Уренгой, в социальных сетях подыскивал детей в возрасте 11-15 лет и вступал с ними в переписку. Взрослый мужчина направлял детям порнографические снимки, видеозаписи и вёл с ними циничные беседы на сексуальные темы. Потерпевшими по уголовному делу признаны 16 детей из различных регионов России.

Своими противоправными действиями обвиняемый нарушил право детей на своевременное сексуальное воспитание и нравственное развитие, причинив им моральный вред и психологическую травму, отмечают следователи. Помимо развратных действий и незаконного распространения порнографии, курганец обвиняется по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

Всего в ходе предварительного следствия выявлено 38 эпизодов его преступной деятельности. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.