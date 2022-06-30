Киев, 30 июня, 2022, 21:23 — ИА Регнум. Украинским вооруженным силам «рановато» задумываться о размещении своего гарнизона на острове Змеиный, заявила 30 июня начальник пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования «Юг» Минобороны Украины Наталья Гуменюк.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Центр. ВСУ

Об этом она сообщила в интервью американскому телеканалу CNN.

По её словам, прежде чем высаживать войска на острове Змеиный, военное руководство Украины должно проследить за мероприятиями российских военных и Черноморского флота России в этом районе.

Напомним, 30 июня российские военные ушли с острова Змеиный, который ВСУ неоднократно пытались отбить с марта 2022 года, потеряв там большое число людей, боевых самолетов, БПЛА и десантных катеров.