Киев, 30 июня, 2022, 21:20 — ИА Регнум. Не отступать из города Лисичанска (ЛНР) намерены украинские войска, заявил 30 июня представитель генштаба Украины Алексей Громов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Комментируя положение своей армии в Лисичанске, Громов заявил, что в планах группировки, находящейся там, «нет отступления».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лисичанск уже наполовину находится под контролем ВС РФ и Народной милиции ЛНР. По этому поводу глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские боевики убегают.

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