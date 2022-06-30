30 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление депутата украинского парламента Алексея Гончаренко о том, что представители киевского режима обсуждали с президентом Литвы Гитанасом Науседой на саммите НАТО в Мадриде захват и аннексию российских регионов.

Мирослава Романенко, , 21:58 — REGNUM Представители киевского режима обсуждали с президентом Литвы Гитанасом Науседой на саммите НАТО в Мадриде захват и аннексию российских регионов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Алексей Гончаренко Twitter.com/goncharenkoua

«Если более детально, то договорились о следующем: Смоленск — Литве, Кубань — Украине… Москву — полякам», — приводит слова Гончаренко РИА Новости.

Заявление Гончаренко обсудили в мессенджере Telegram. Многие критически оценили заявление украинского политика.

«Гитлер уже делил Россию. В итоге мы дошли до Берлина», — напомнила Наталья.

«А пока что у Украины минус Крым и Донбасс, у Польши — хворост, ну а Литва довыеживается скоро со своим фиговым листочком НАТО», — пишет Andrew N.

«Договорятся, что случится с точностью до наоборот: Литва — Смоленску и далее по списку», — добавил Alexus.

«А пол-Украины Польше не обсудили они там случайно?» — с сарказмом поинтересовалась Танюша.

«Странные эти украинцы, у них уже полцарства нет, а они о Кубани мриють (мечтают — М. Р.)», — прокомментировал Александр Иванович.

«Может, не так друг друга поняли? Литва — Смоленску… И т. д. по списку», — смеется Марина.

«Как индюки делили дом хозяина перед тем, как попасть на стол в качестве еды», — иронизирует «Уменя ВсёНорм».

«А потом они проснулись», — шутит Olga T.

«К Калининграду срочно присоединить Литву, Латвию и Эстонию», — с сарказмом призвал один из участников обсуждения.

«А ведь они не шутят. И только начало СВО смогло это предотвратить. Именно так это воспринимаю», — отметил Inik.

«Машинку им для закатывания губы», — иронизирует «Баба Яга».

«Раз так легко украинец относится к дележу чужой страны, вероятно, и к потере Херсона, Одессы отнесется благосклонно», — не без сарказма пишет Роман А.

«Кажись, всё наоборот будет», — смеется Эльвира.

«Слушайте, в какой реальности они живут?» — недоумевает Римма.

«Ну чего вы в самом деле-то? Литовский район Смоленской области нормально будет звучать», — иронизирует Sedr.

«Максимум, что они могут поделить — это количество ракет по своей территории», — смеется Роман Т.

«Саммит НАТО напоминает Евровидение, куда слетаются на шабаш идиоты, шизофреники, политические проститутки и воры», — отметила Татьяна.

Саммит НАТО Nato.int

«Можем всем выделить два метра под землей», — иронизирует Alexey K.

«Там, наверное, они с Зеленским это вдвоем обсуждали. Все остальные рыдали со смеха. Думая, что это стендап», — с сарказмом предположил «ПОмпеZный ZhuK».

«На Кубани его ждут — долго церемониться не будут. Пусть приезжает. У нас горячие мужчины», — написала Radmila.

«Фантазёры. Своё бы не потеряли, делят они. Зубы-то есть?» — поинтересовалась Елена.

«Во губу раскатали», — подытожила Людмила Е.