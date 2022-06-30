Москва, , 21:03 — REGNUM Россия стремится к подлинной многополярности, когда страны и народы свободны выбирать собственные пути развития. Об этом 30 июня заявил президент России Владимир Путин на торжественном мероприятии по случаю 100-летия Службы внешней разведки.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Хочу подчеркнуть, что, на мой взгляд, главным является многополярность. Хочу подчеркнуть, что многополярность в нашем понимании — это свобода. Свобода стран и народов, их естественное право на свой путь развития, на сохранение своей самобытности и уникальности», — заявил Путин.

«В такой модели мироустройства не может быть места диктату, навязанных кем-то шаблонов, идеям исключительности отдельных стран или даже каких-то блоков», — подчеркнул он.

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