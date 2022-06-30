Москва, , 20:52 — REGNUM В Донецкой Народной Республике (ДНР) не отказались от планов проведения трибунала над военными преступниками из числа украинских солдат и боевиков неонацистских батальонов. Об этом 30 июня заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его словам, состоявшийся 29 июня обмен пленными между Россией и Украиной никоим образом не отменяет этих планов.

«Трибунал не отменяется, планы не изменяются. То количество рядовых неонацистов (обменянных на военнослужащих России и ДНР — прим. ИА REGNUM), которые имеют увечья и не встанут больше в срой, никак не повлияет на те планы, которые мы выстраивали», — сказал Пушилин.

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