Киев, , 20:52 — REGNUM Сейчас остров Змеиный, который покинули 30 июня российские военные, фактически не контролируется Киевом, заявил заместитель главы ГУ украинского генштаба Алексей Громов.

Украина и США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Комментируя жест доброй воли России, о котором объявило Минобороны РФ 30 июня, а именно о том, что военные покидают остров Змеиный, Громов сказал, что ВСУ намерены установить «непосредственный физический контроль» над этой территорией, а затем добавил:

«В данное время мы его контролируем при помощи нашего оружия: дальнобойной артиллерии, ракетных войск и авиации».

Напомним, решение России вывести с острова военных, связано с намерением показать: российские войска ни в какой мере не создают препятствий вывозу зерна с Украины.