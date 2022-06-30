Киев, 30 июня 2022, 20:52 — REGNUM Сейчас остров Змеиный, который покинули 30 июня российские военные, фактически не контролируется Киевом, заявил заместитель главы ГУ украинского генштаба Алексей Громов.
Комментируя жест доброй воли России, о котором объявило Минобороны РФ 30 июня, а именно о том, что военные покидают остров Змеиный, Громов сказал, что ВСУ намерены установить «непосредственный физический контроль» над этой территорией, а затем добавил:
Напомним, решение России вывести с острова военных, связано с намерением показать: российские войска ни в какой мере не создают препятствий вывозу зерна с Украины.