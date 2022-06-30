30 июня 2022 | Время чтения 4 мин

Санкт-Петербург, , 21:52 — REGNUM В Санкт-Петербурге проходит X международный юридический форум, слоган которого в раздираемом противоречиями 2022 году звучит с надеждой — «Остаться в праве». Как впервые после пандемии ПМЮФ организовали в очном формате, увидели корреспонденты ИА REGNUM.

X Петербургский международный Юридический форум Дарья Драй © ИА REGNUM

Форум стартовал 29 июня 2022 года. При этом в его преддверии состоялся международный молодёжный юридический форум. Стоит отметить, что в отличие от Петербургского международного экономического форума петербургская погода порадовала гостей-юристов. Стены «Экспофорума» стали глотком свежего воздуха среди накрывшей регион жары.

X Петербургский международный Юридический форум Дарья Драй © ИА REGNUM

Участники X Петербургского международный Юридический форум Дарья Драй © ИА REGNUM

Председатель комитета Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков Дарья Драй © ИА REGNUM

Участники X Петербургского международный Юридический форум Дарья Драй © ИА REGNUM

Участники X Петербургского международный Юридический форум Дарья Драй © ИА REGNUM

Площадка выставочного центра сконцентрировала экспертов в сфере юриспруденции и именитых спикеров по мировому праву. Участники форума смогли посетить дискуссии, где выступили министр юстиции РФ Константин Чуйченко, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, кинорежиссёр Никита Михалков и многие другие узнаваемые вип-персоны.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин Дарья Драй © ИА REGNUM

Глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин и ректор СПБГУ Николай Кропачев Дарья Драй © ИА REGNUM

Ректор СПБГУ Николай Кропачев Дарья Драй © ИА REGNUM

Министр Юстиции РФ Константин Чуйченко Дарья Драй © ИА REGNUM

Полномочный представитель Президента РФ в Конституционном Суде РФ Александр Коновалов Дарья Драй © ИА REGNUM

Председатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас Дарья Драй © ИА REGNUM Глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин и ректор СПБГУ Николай Кропачев Дарья Драй © ИА REGNUM

Андрей Клишас, Сергей Степашин Дарья Драй © ИА REGNUM

Дарья Драй © ИА REGNUM Полномочный представитель Президента РФ в Конституционном Суде РФ Александр Коновалов Дарья Драй © ИА REGNUM

О влиянии на право резко осложнившейся политической обстановке в мире гости форума поговорили на сессии с участием заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева и гостей из других стран. Перед этим приветственное слово предоставили президенту Российской Федерации Владимиру Путину, участникам форума показали на экранах его видеообращение.

Пленарное заседание X Петербургского международного Юридического форума Дарья Драй © ИА REGNUM

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев Дарья Драй © ИА REGNUM

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев Дарья Драй © ИА REGNUM

Президент Ассоциации юристов Кумар Прашант Дарья Драй © ИА REGNUM

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев Дарья Драй © ИА REGNUM

Министр Юстиции Сербии Майя Попович Дарья Драй © ИА REGNUM Бахтияр Тузмухамедов Дарья Драй © ИА REGNUM

X Петербургский международный Юридический форум Дарья Драй © ИА REGNUM

После чего в своей энергичной и достаточной резкой в оценках речи Медведев поднял такие важные для России темы, как конфликт на Украине и в Донбассе, антироссийские санкции, запрет на транзит товаров в Калининградскую область, роль ООН и других международных организаций и объединений.

Пленарное заседание X Петербургского международного Юридического форума Дарья Драй © ИА REGNUM

Пленарное заседание X Петербургского международного Юридического форума Дарья Драй © ИА REGNUM

X Петербургский международный Юридический форум Дарья Драй © ИА REGNUM

Министр Юстиции РФ Константин Чуйченко Дарья Драй © ИА REGNUM

Министр Юстиции Кыргызской Республики Аяз Баетов Дарья Драй © ИА REGNUM Министр Юстиции Республики Арменя Карен Андреасян Дарья Драй © ИА REGNUM

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и Антон Кобяков Дарья Драй © ИА REGNUM

Председатель комитета Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков Дарья Драй © ИА REGNUM

Председатель комитета Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков Дарья Драй © ИА REGNUM Председатель ЗАКС Санкт-Петербурга Александр Бельский Дарья Драй © ИА REGNUM

Министр Юстиции Республики Арменя Карен Андреасян Дарья Драй © ИА REGNUM

Министр Юстиции Республики Таджикистан Музаффар Ашуриен Дарья Драй © ИА REGNUM Министр Юстиции Республики Казахстан Канат Мусин Дарья Драй © ИА REGNUM

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин Дарья Драй © ИА REGNUM

Участники X Петербургского международного Юридического форума Дарья Драй © ИА REGNUM

Чтобы отдохнуть между сессиями и подписанием договоров и меморандумов, для гостей обустроили специальную зону, украшенную постерами с изображением Санкт-Петербурга. А каменную брусчатку заменил реалистичный ковролин. Помимо возможности выпить кофе, чай или просто перекусить, сидя за столиком, гости смогли принять участие в символическом чемпионате по шахматам.

Дарья Драй © ИА REGNUM

X Петербургский международный Юридический форум Дарья Драй © ИА REGNUM

Участники X Петербургского международного Юридического форума Дарья Драй © ИА REGNUM

Участники X Петербургского международного Юридического форума Дарья Драй © ИА REGNUM

X Петербургский международный Юридический форум Дарья Драй © ИА REGNUM

Участники X Петербургского международного Юридического форума Дарья Драй © ИА REGNUM

Также на площадке «Экспофорума» можно было увидеть экспозиции и макеты. Форму своих сотрудников представила Федеральная служба исполнения наказаний. Там же можно было изучить и присваиваемые за различные заслуги награды.

Участники X Петербургского международный Юридический форум Дарья Драй © ИА REGNUM

Министр Юстиции РФ Константин Чуйченко Дарья Драй © ИА REGNUM

Центром внимания стал стенд Министерства юстиции РФ. Это и площадка для дискуссий, и место для тематических выставок. Одной из них стала виртуальная экспозиция «Нюрнберг: приговор во имя мира». Гости смогли увидеть на экране отсканированные подлинники документов, фотографии персон и заседаний Нюрнбергского трибунала, осудившего нацистских преступников.

Выставка Нюрнберг - приговор во имя мира Дарья Драй © ИА REGNUM Выставка Нюрнберг - приговор во имя мира Дарья Драй © ИА REGNUM

«Нюрнбергский процесс — краеугольный камень, заложивший фундамент послевоенного мироустройства: благодаря ему удалось предотвратить многие беды, грозившие обрушиться на человечество, — приводятся на одном из слайдов слова автора одноимённой книги Александра Звягинцева. — Выставка подготовлена Государственным центральным музеем современной истории России совместно с Фондом «История Отечества», архивом внешней политики РФ…».

X Петербургский международный Юридический форум Дарья Драй © ИА REGNUM

X Петербургский международный Юридический форум Дарья Драй © ИА REGNUM

На форуме также присутствовали представители Законодательного собрания Санкт-Петербурга, среди участников можно было встретить спикера Александра Бельского. Без своего внимания форум не оставил и губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Петербургский экономический форум завершится 1 июля. Помимо деловых мероприятий, он также включает и культурную программу, мероприятия которой прошли в Музее Фаберже, в Государственном музее политической истории России, в Русском музее и на других площадках.