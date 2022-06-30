Санкт-Петербург, 30 июня, 2022, 20:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 30 июня поздравил сотрудников нелегальной разведки на торжественном мероприятии по случаю 100-летия Службы внешней разведки.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Сердечно поздравляю с юбилеем всех, для кого работа на этом важнейшем направлении стала призванием и судьбой. Кто годами и десятилетиями вдали от Родины без дипломатического и другого прикрытия защищал национальные интересы нашей страны. Кто и сегодня проводит уникальные операции, передавая ценнейшую информацию в центр», — заявил Путин.