Салехард, , 22:42 — REGNUM В Салехарде заявили, что укрепят, а затем отремонтируют мерзлотник, который расположен под Обдорским острогом. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский на своей страничке во «Вконтакте».

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"Мерзлотник под Обдорским острогом — уникальный природный объект в нашем городе на Полярном круге. Знаю, что многим салехардцам хочется в нем побывать. Создание туристического объекта — проект масштабный», — написал Титовский.

Градоначальник отметил, что строители уже ведут работы по укреплению и благоустройству южного входа. Ремонт и благоустройство мерзлотника планируют начать в 2024 году.

Отметим, что Обдорский острог — одно из первых русских поселений, основанных на территории Сибири. Дату основания относят к 1593 или к 1595 году.

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