Мадрид, 1 июля, 2022, 00:16 — ИА Регнум. Дальнейшая дестабилизация Боснии и Герцеговины приведет к серьезным последствиям как для балканского региона, так и для НАТО. Такое мнение высказал президент Хорватии Зоран Миланович 30 июня, выступая на саммите альянса в Мадриде.

Predsjednik.hr Зоран Миланович

«Я надеюсь, что не будет слишком поздно для того, чтобы остановить процесс», — отметил Миланович.

Президент в своем обращении к лидерам стран НАТО обозначил некоторые серьезные проблемы, с которыми Хорватия сталкивается в Боснии и Герцеговине, говорится в сообщении кабинета президента Хорватии, опубликованном по итогам выступления Милановича.

Напомним, что Зоран Миланович выступает против планов Сараево централизовать Боснию и Герцеговину, так как это поставит хорватов в БиГ в подчинённое положение. Милановича часто критикуют за то, что его позиция в этом смысле слишком близка к позиции лидера сербов в БиГ Милорада Додика.