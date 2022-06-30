30 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что французское оружие не должно использоваться для нападения на российскую территорию.

Оксана Переможенко, , 20:45 — REGNUM Французское оружие, переданное Украине, не должно использоваться для нападения на российскую территорию. Об этом 30 июня заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита НАТО в Мадриде.

Эммануэль Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы продолжим оснащать и обучать… [вооруженные силы Украины] не для нападения на территорию России, а для защиты территории Украины», — приводит слова Макрона ИА Красная Весна.

Заявление французского лидера обсудили в социальных сетях.

«Так они Макрона и спросили», — отреагировал Руслан.

«Запад лицемерно заявляет о желании мира, но успешно каждый раз отправляет всё больше оружия на Украину. Спрашивается, как с помощью оружия можно быстро мир восстановить?» — недоумевает Святослав В.

«Всем этим странам, которые поставляют Украине оружие, совершенно наплевать на эту страну. Всё это проходит в рамках их антироссийской политики. Они ни перед чем не остановятся, чтобы навредить России», — отметила Полина И.

«После затрофеивания оно отлично может использоваться для ударов по украинской армии», — добавил Евгений Х.

«Это как? Привезут и на складе хранить будут? Ох уж эти юмористы заграничные», — пишет Елена.

«Ага. Так нацисты и послушали. Как Минские соглашения!» — добавил Корсак.

Артиллерия ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«А детей, женщин, стариков Донбасса можно убивать?» — возмутилась Татьяна.

«То есть по Донецку разрешает, получается?» — также задался вопросом Станислав.

«Французское оружие никому ничего не должно», — иронизирует Дима.

«А для чего тогда они его туда поставляют?» — недоумевает Светлана С.

«Я думаю, что это хорошая мина при плохой игре. Типа с себя ответственность снимает перед Россией, что «я их предупреждал», это они сами», — считает Alexander.

«Другими словами, это оружие предназначено для уничтожения гражданского населения ДНР и ЛНР? Что ж не договаривает-то?» — возмутилась Ilona K.

«Французского и западного оружия не должно быть вообще и в принципе на Украине», — подчеркнула Наталья М.

«Ну то, что захвачено, точно по РФ стрелять не будет. Даже «Уралвагонзавод» поблагодарил за образцы, сказал, правда, что наши варианты лучше», — с сарказмом добавил Игорь П.

«Сказал Макрон для всех, чтоб прикрыть свою задницу. Знаем мы подобную тактику», — пишет Анна.

«Вот прям будут они Макрона слушаться — у них беспредел бал правит», — отметил «Серый 73».

«Какая трогательная забота о России. Слезу умиления, что ли, пустить?» — шутит «Искра».

«А по русским людям? А по украинцам, которые просто против действующей власти? Против кого направлено это оружие?» — спросил один из участников обсуждения.

«Это как дать обезьяне гранату и попросить её не выдергивать чеку. Кого обмануть хотят?» — подытожил Олег М.