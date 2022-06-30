30 июня 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили утверждение одного украинского депутата о том, что на саммите НАТО в Испании представители Украины обсуждали с литовский президентом захват и аннексию российских территорий.

Тимур Кондратьев, , 20:44 — REGNUM Заявление депутата Верховной рады Алексея Гончаренко о том, что представители Украины обсуждали с президентом Литвы Гитанасом Науседой на саммите НАТО в Мадриде захват и аннексию нескольких российских регионов, вызвало бурную реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение об этом 30 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Диагноз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Не знаю, что они курят, но галлюцинации у них посложнее начались», — заметила Светлана А.

Многие пользователи были в недоумении от разговора, который, если верить украинскому депутату, случился между представителями Украины и литовским президентом. Граждане уверены, что здоровому человеку такое даже присниться не могло.

«Попросите офис президента больше не делиться наркотиками с депутатами Рады, слишком забористые какие-то», — отметил Владислав А.

Некоторые комментаторы отмечают, что ядерная держава Российская Федерация может предоставить иностранным интервентам для захвата лишь территорию кладбища.

«Если кто-то на Западе всерьёз намерен аннексировать российскую территорию, то Россия может предоставить такую возможность, только она ограничится клочком земли два на два метра для каждого иностранного солдата», — пишет Сергей Р.

Часть людей уверена, что украинский депутат пытается выдать желаемое за действительное и на самом деле этот разговор не стоит и выеденного яйца.

«Так звучит, будто бы это реально обсуждали и вынесли решение на саммите. Если такой разговор и состоялся, то он выглядел примерно так: две шавки в кулуарах снюхались и рассказали о своих извращённых фантазиях. Всё, не более», — уверен Максим Б.

Ряд пользователей указывает на то, что российским войскам пора уже приструнить киевский режим, который уже грозится захватом России.

«Пора уже, наверное, эту Раду снести к чёртовой матери, чтоб не галдели без конца», — предлагает Денис З.

«Что-то слишком много стали болтать представители киевского режима. У них там скоро все солдаты переведутся, придётся им капитуляцию подписывать. Неправильными сейчас они делами озабочены — в фантазиях купаются», — написал Александр Г.

Центр. ВСУ Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Нашлись и те, кто устроили дискуссию на тему того, возможна ли вообще в принципе интервенция стран Запада на территорию Российской Федерации.

«А что, звучит на самом деле правдоподобно. НАТО на то и НАТО, чтобы разрабатывать планы по уничтожение и расчленению России. Для этого эту структуру и создавали на Западе», — считает Николай В.

«Видимо, расчёт идёт на то, что если и случится третья мировая война, то вряд ли она станет ядерной. Это же объективно не выгодно — никому. Это уничтожение и загрязнение. Да, воевать могут, проливать кровь, жертвовать миллионами, но вряд ли кто-то посчитает нужным устраивать постапокалипсис. Посему и ведутся разговоры о войне между ядерными державами», — считает Кирилл Т.

«А кто будет воевать? Байден, что ли? Запад уже давно раскормлен до свинского состояния. Никто там не готов стать мясом на поле битвы против Российской Федерации. Они только и могут, что чужими руками с нами бороться», — пишет Rita A.

Напомним, 30 июня депутат Верховной рады Алексей Гончаренко написал в своём Telegram-канале о том, что представители Украины обсуждали с президентом Литвы Гитанасом Науседой на саммите НАТО в Мадриде захват и аннексию нескольких рос