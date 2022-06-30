София, , 20:33 — REGNUM Ушедший в отставку премьер-министр Болгарии Кирил Петков обратился в посольство РФ с просьбой отозвать ноту протеста официальной Москвы, потребовавшей от Софии юридического обоснования высылки с болгарской территории российских дипломатов. Об этом 30 июня сообщает БТВ.

Кирилл Петков Mi.government.bg

Уточняется, что Петков предложил «урегулировать сложившуюся ситуацию цивилизованным путем».

Сегодня, 30 июня посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова вручила представителям МИД Болгарии ноту, в которой содержится ультиматум с требованием отмены статуса нон грата в отношении сотрудников дипмиссии РФ.

«В противном случае вопрос закрытия посольства России в Болгарии будет поставлен перед российским руководством», – говорится в документе.

Напомним, 28 июня Петков объявил о высылке из страны 70 сотрудников посольства и консульских учреждений РФ в Софии, Варне и других болгарских городах.

Российских дипломатов обвинили в «шпионаже». При этом бывший руководитель болгарского правительства заявил, что это решение было принято «коллегиально на экстренном правительственном совещании».

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