Ростов-на-Дону, 30 июня, 2022, 20:32 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону две женщины были доставлены в больницу, получив травмы в результате дорожной аварии утром 30 июня. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

ДТП

По предварительной версии случившегося, водитель Hyundai Accent, двигаясь по бульвару Комарова, столкнулся со встречным ВАЗ-210 740. В результате ДТП пострадали пассажирки иномарки.

Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.