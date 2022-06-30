Вашингтон, , 20:38 — REGNUM Соединенные Штаты ввели ограничения против базирующейся в штате Делавэр трастовой компании Heritage Trust, в которой якобы имеет долю находящийся под санкциями член Совфеда Сулейман Керимов, сообщает 30 июня Reuters со ссылкой на министерство финансов.

Против Heritage Trust, стоимость которой превышает $1 млрд, введены те же ограничения, что и против Керимова — то есть американцам запрещается вносить средства или сотрудничать с этой компанией.

Ранее власти Фиджи конфисковали яхту Amadea, принадлежащую, как утверждается, Керимову. Судно было конфисковано 5 мая по запросу США, которые продолжают применять санкции в отношении российских предпринимателей.

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