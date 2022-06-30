Егорлыкский район, Ростовская область, 30 июня, 2022, 20:22 — ИА Регнум. В Ростовской области предприятие «Егорлык молоко» планирует вдвое увеличить производство сыров. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 30 июня.

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка сыра к реализации

На заводе трудоустроено 80 человек. За одну смену они производят 1,3 тонны продукции. Предприятие без сбоев производит сыры «Камамбер», «Бри», «Моцарелла», «Кроттен» и другие. Продолжает строительство нового цеха площадью 1450 кв. метров, что позволит наладить производство сыра с голубой плесенью.

В 2021 году предприятие реализовало 588 тонн продукции на сумму более 280 млн рублей, что почти вдвое выше уровня 2020 года.