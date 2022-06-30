Москва, 30 июня, 2022, 20:22 — ИА Регнум. Правительство внесло в Госдуму законопроект, обеспечивающий реализацию концепции единого налогового платежа, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Ранее Госдума приняла закон, который позволит индивидуальным предпринимателям, гражданам и юридическим лицам перечислять платежи через единый налоговый счет.

Документ определяет в Бюджетном кодексе РФ особенности порядка зачисления, отражения операций по единому налоговому платежу, зачисления авансовых платежей и денежного залога, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательства России, на отдельный казначейский счет.

«Учитывая, что в соответствии с положениями Налогового кодекса единый налоговый платеж перечисляется в бюджетную систему Российской Федерации, но еще не является источником доходов какого-либо бюджета, в соответствии с законопроектом он определяется в Бюджетном кодексе как источник внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета с его отражением на лицевом счете администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета по отдельному коду бюджетной классификации по главе Федеральной налоговой службы», — говорится в сопроводительных материалах к законопроекту.

При этом предусматривается, что планирование главным администратором источников финансирования дефицита бюджета поступлений и выплат по единому налоговому платежу не осуществляется.

Также ввиду того, что суммы пеней, штрафов, процентов будут определяться суммарно по налогоплательщику без выделения отдельных видов налогов и без учета местонахождения объекта налогообложения, законопроектом предусматривается установление в Бюджетном кодексе значений нормативов их зачисления в бюджеты бюджетной системы России.

Указанные значения нормативов определены по итогам анализа фактических поступлений пеней, штрафов, процентов по налогам и сборам в разрезе субъектов Российской Федерации за последние годы и направлены на то, чтобы исключить возможные выпадающие доходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, отмечают в правительстве.