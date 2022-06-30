Сургут, Югра, 30 июня, 2022, 20:27 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) разразился скандал в социальных сетях из-за ругани между соседями в домовом чате. Одна из жительниц позволила себе недопустимые высказывания, которые осудили представители одной из диаспор города, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Mariluna Сургут

В одном из жилых домов Сургута мужчина сделал замечание детям, которые срывали в лифте плакаты и ломали оборудование. Весь процесс он снял на видео и выложил в общедомовой чат, чтобы привлечь к сознательности родителей, чьи дети портили общедомовое имущество. Соседи были возмущены поступком мальчишек. Однако одна из матерей юных вандалов, уроженка Азербайджана, остро отреагировала на замечание, позволив себе крайне негативные высказывания, пообещав не только физически расправиться с осуждающими хулиганство соседями, но и совершить половой акт с гробами умерших родственников соседей.

Угрозы и ругань землячки осудил заместитель председателя Национально-культурной автономии азербайджанцев Сургута «Бирлик» Амил Аббасов. Он отметил, что данное поведение и высказывания на национальной почве не позволительны. Сургут многонациональный город, который является домом для жителей всех народов мира.

«Данный случай из ряда вон выходящий в нашем благополучном городе. Я обращаюсь к сургутянам, к братьям и сёстрам с тем, чтобы немножко поняли данную ситуацию. Сказано во всех писаниях, что Бог един и не допускается превосходство одного человека над другим. При этом воспитывается уважение к старшим. Человек неравнодушный сделал замечание и получил при этом оскорбление — это не есть правильно. Мы осуждаем со своей стороны случившееся», — добавил в свою очередь представитель Духовного управления мусульман Югры Амир Вахитов.

В пресс-службе УМВД по Сургуту отметили, что полицейские устанавливают всех участников и подробности инцидента, решается вопрос о возбуждении административного производства, потом будет проведена лингвистическая экспертиза и принято решение о возбуждении уголовного дела.