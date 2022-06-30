Вашингтон, 30 июня, 2022, 20:36 — ИА Регнум. Впервые в истории США к присяге в качестве судьи Верховного суда была приведена женщина-афроамериканка — Кетанджи Браун Джексон, сообщает 30 июня Reuters.

Верховный суд США

Кандидатуру Джексон выдвинул президент США Джо Байден, и позже ее поддержали республиканцы Сьюзен Коллинз, Лиза Мурковски и Митт Ромни, присоединившись в этом вопросе к Демократической партии.

Джексон была назначена судьей Верховного суда после долгих слушаний по поводу ее кандидатуры в Сенате.

Во время этих слушаний несколько сенаторов-республиканцев обвинили ее в том, что, работая судьей суда первой инстанции, она выносила слишком мягкие приговоры по делам, касающимся детской порнографии.