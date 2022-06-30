Белград, , 23:00 — REGNUM Спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак встретился в Белграде с представителями сербской парламентской оппозиции. Об этом 30 июня сообщили сербские СМИ.

Драган Джилас, мэр Белграда в 2008—2014 гг

На встрече присутствовали лидер Партии свободы и справедливости Драган Джилас, представитель движения «Не утопим Белград» Добрица Веселинович, лидер Демократической партии Зоран Лутовац, представитель «Экологического восстания» Джордже Микетич и секретарь Народной партии Стефан Йованович.

После встречи с Лайчаком Драган Джилас подчеркнул, что решение посланника ЕС обсудить с оппозицией вопросы, связанные с диалогом Белграда и Приштины, а также с процессом евроинтеграции Сербии, было правильным.

Джилас назвал Лайчака одним из лучших знатоков балканского региона, который искреннее считает, что Сербии принадлежит место в Евросоюзе. Политик добавил, что он со своей стороны заявил, что Партия свободы и справедливости поддержит любое решение и предложение, которое ускорит путь Сербии в Евросоюз и поможет достижению примирения в регионе.

Комментируя односторонние решения сепаратистских властей в Приштине по поводу автомобильных номеров, Джилас заявил, что самое главное — избежать столкновений, которые могут произойти из-за безответственной политики правительства Альбина Курти.

«В поиске решения власти в Белграде должны прежде всего руководствоваться тем, что нужно защитить сербов, проживающих в Косово и Метохии, так как жизни людей важнее всего», — так приводятся слова Джиласа в сообщении, распространенном после встречи с Лайчаком пресс-службой его партии.

Напомним, что ранее Лайчак встретился с президентом Сербии Александром Вучичем. После встречи Вучич сообщил общественности о том, что албанские сепаратисты выдвигают новые условия Белграду, в том числе добиваются запрета использования сербских автомобильных номеров на территории Косово и Метохии. Вучич считает, что за этими требованиями скрывается намерение Приштины устроить погром сербов на севере края.