Москва, , 20:17 — REGNUM Главная задача России и Донецкой Народной Республики (ДНР) — это сохранение жизни своих военнослужащих. Об этом 30 июня заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1», комментируя состоявшийся 29 августа обмен пленными с Украиной.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

При этом глава народной республики признал, что часть из 144 обменянных украинских боевиков состояла в неонацистских батальонах. В то же время большинство из них входе боевых действий стали калеками с ампутированными конечностями, что сводит к минимуму возможность их дальнейшего участия в боевых действиях и терроре мирного населения.

«Для нас главное не смерть противника, а жизнь наших военнослужащих. Поэтому рядовые из националистических батальонов, калеки без рук и без ног, их жизнь ничто по сравнению с нашими ребятами. Поэтому было принято такое решение», — сказал Пушилин.

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