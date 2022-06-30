Москва, 30 июня, 2022, 20:17 — ИА Регнум. Главная задача России и Донецкой Народной Республики (ДНР) — это сохранение жизни своих военнослужащих. Об этом 30 июня заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1», комментируя состоявшийся 29 августа обмен пленными с Украиной.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

При этом глава народной республики признал, что часть из 144 обменянных украинских боевиков состояла в неонацистских батальонах. В то же время большинство из них входе боевых действий стали калеками с ампутированными конечностями, что сводит к минимуму возможность их дальнейшего участия в боевых действиях и терроре мирного населения.

«Для нас главное не смерть противника, а жизнь наших военнослужащих. Поэтому рядовые из националистических батальонов, калеки без рук и без ног, их жизнь ничто по сравнению с нашими ребятами. Поэтому было принято такое решение», — сказал Пушилин.