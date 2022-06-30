Москва, 30 июня, 2022, 20:27 — ИА Регнум. Протест выражает МИД РФ Британии в связи с оценочными и неконструктивными заявлениями официальных лиц королевства по поводу президента России Владимира Путина, сообщает 30 июня российское внешнеполитическое ведомство.

ИА REGNUM МИД России

По этому поводу в МИД РФ 30 июня вызвана британский посол в России Дебора Броннерт. Британскому дипломату вручили памятную записку о «неприемлемости оскорбительной риторики со стороны представителей властных структур» королевства, сообщили в МИД, пояснив:

«В приличном обществе за подобные высказывания принято приносить извинения».

Также британскому послу заявили, что тиражировать путём заявлений официальных лиц Британии заведомо ложную информацию, например такую, как о якобы озвучиваемых российской стороной «угрозах применения ядерного оружия», недопустимо.

Напомним, сначала британский премьер-министр Борис Джонсон высказался о президенте России неуважительно, затем его примеру последовал министр обороны королевства. В Москве эти заявления расценили как неумные и хамские.

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