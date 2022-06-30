30 июня 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова советника главы офиса украинского президента о том, что Украина военным путём вернёт утраченные территории, но ей для этого понадобится достаточное количество вооружения.

Артур Савин, , 20:34 — REGNUM Заявление советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка о том, что Украина вернёт свои территории военным путем, но для этого потребуется нарастить количество тяжелого вооружения для формирования паритета, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 30 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Михаил Подоляк Официальное интернет-представительство президента Украины

«Зеленский хочет Украину полностью отдать России? Ну ладно, не вопрос», — написал Vazuns T.

Многие пользователи пришли к выводу, что разговоры на тему возвращения на Украине стали происходить столь часто, что складывается ощущение, что киевскому режиму проще купаться в своих влажных мечтах, чем взглянуть правде в глаза.

«Одно и тоже каждый день заявляют. Сами-то не устали? Или бабки душу греют, и неважно, что руки по локоть в крови?» — спрашивает Марина П.

«Он это говорит ещё как пришёл к власти. А до него это говорил Порошенко. Но только что-то они всё теряют да теряют», — заметил Алексей З.

Некоторые комментаторы отмечают, что никто из руководства киевского режима сам не готов встать под ружьё. Их удел — раздавать команды и разворовывать поступающую из-за рубежа финансовую помощь.

«Я так понимаю, что весь «95-й квартал» возьмёт в руки оружие и пойдёт войну воевать? Или опять будут бедных украинцев на мясо пускать?» — интересуется Сергей Д.

«Офис Зеленского лично поднимет свои задницы и пойдёт воевать вместе с забористым наркоманским королём виртуальной республики Украина? Нет, конечно же. Пошлёт на убой очередную партию мобилизованных инвалидов. Здоровых-то уже не осталось на Украине», — отмечает Ruslan Z.

Часть людей полагает, что украинское население кормят бесконечными обещаниями, но за восемь лет Украина только теряла и ничего не вернула.

«Только и способны, что языком чесать. Цирк-шапито с безумным шутом-наркоманом во главе. А по факту воевать уже особо некем. 50 тысяч убитых как минимум. Сколько там было волн могилизации уже? И в каждой последующей состав всё более сбродный. Да и его приходится гнать палками. А Россия проводит спецоперацию армией мирного времени, в меньшинстве — десятой частью всех своих вооружённых сил. И выполняет, тем не менее, все поставленные задачи. Спокойно и планомерно. Так кто там возвращать-то будет?» — задаётся вопросом Артём Л.

Клоун Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что киевский режим находится в полном подчинении Соединённым Штатам Америки, поэтому он ничего не может сделать существенного.

«А что ещё остаётся ему говорить, если саммит НАТО запретил ему переговоры? Иначе кирдык жизни. Вот несчастный человечек!» — жалеет Людмила Л.

Нашлись и те, кто уверены, что Украина может спать спокойно — она никогда не вернёт утраченные территории, потому что это не входит в планы её западных хозяев.

«Нет никакого президента Украины. Есть лакей на службе у американцев. Украина — это оккупированная территория странами западного альянса. Управление этой территорией осуществляется удалённо и через посредников Лондоном и Вашингтоном», — указывает Константин Т.

Напомним, 29 июня советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк написал в своём Telegram-канале о том, что Украина вернёт свои территории военным путем, но для этого потребуется нарастить количество тяжелого вооружения для формирования паритета.