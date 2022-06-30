Мурманск, 30 июня, 2022, 20:08 — ИА Регнум. В Мурманске побит температурный рекорд — впервые с 1989 года температура воздуха 29 июня поднялась до 30 градусов, сообщает региональный Гидрометцентр.

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«В Мурманске был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха этого дня: в 17 часов температура воздуха повысилась до плюс 30,0 градусов. Ранее абсолютный максимум температуры воздуха 29 июня в Мурманске наблюдался в 1989 году и составлял плюс 29,0 градусов», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми в ночь на 30 июня наблюдались заморозки.