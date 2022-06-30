Лондон, 30 июня, 2022, 20:02 — ИА Регнум. Джейсон Пенроуз, неадекватный поклонник британской актрисы Клэр Фой, предстал перед судом в Лондоне (Великобритания). Об этом 30 июня пишет издание Daily Mail.

Кадр из сериала «Корона» Клер Фой

По данным издания, в ноябре 2021 года Пенроуз неоднократно писал Клэр Фой по электронной почте — в общей сложности за месяц он отправил ей около тысячи писем. В текстах он рассказывал, что некто изнасиловал актрису и нанёс ей травмы. А в феврале 2022 года мужчина проник в дом артистки и звонил ей в дверь, после чего суд запретил ему приближаться к Фой до 4 июля.

Как отмечает СМИ, суд отложил заседание на время, пока эксперты оценивают психическое состояние Пенроуза. Мужчине может грозить до пяти лет тюрьмы, если его признают виновным в нарушении запрета.

ИА REGNUM напоминает, что Клэр Фой известна по сериалу «Корона». В нём актриса сыграла королеву Великобритании Елизавету II.