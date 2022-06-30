Новосибирск, , 20:02 — REGNUM В Новосибирской области с начала действия программы льготной ипотеки для IT-специалистов подано 380 заявок, одобрено 272, заключено 46 кредитных договоров. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

«Сегодня Правительство РФ и региональные власти реализуют беспрецедентный пакет мер поддержки IT-отрасли. Льготная ипотека для специалистов отрасли — одна из самых востребованных мер, она востребована, доступна и касается непосредственно жителей Новосибирской области с учётом того, что наш регион традиционно обладает развитым IT-сектором. Государство предоставляет дополнительные возможности для улучшения жилищных условий IT-специалистов. При нынешних ипотечных ставках данная мера особенно актуальна», — прокомментировал заместитель министра цифрового развития и связи области Павел Жучков.

Отмечается, что первые новосибирские IT-специалисты уже готовятся к новоселью.