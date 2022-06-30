Архангельск, , 19:58 — REGNUM Архангельская компания «Лавис Инвест» оспорила в областном суде мусорный тариф на 2022 год. Об этом в соцсетях сообщил представлявший интересы компании в суде Денис Большаков.

На полигоне ТКО Musor40.ru

«В очередной раз решением Архангельского областного суда от 24 июня 2022 года Постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области, на этот раз — об утверждении тарифа для ООО «ЭкоИнтегратор» на 2022 год, признано недействующим со дня принятия», — написал Большаков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Архангельский областной суд признал незаконным действующий в регионе норматив накопления ТКО для жителей многоквартирных домов в городах с населением более 12 тысяч человек.