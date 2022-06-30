В Элисте главу муниципального учреждения заподозрили во взятке
Элиста, 30 июня, 2022, 19:57 — ИА Регнум. В Элисте возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального автономного учреждения «Элистинский городской транспорт». Его заподозрили в получении крупной взятки, сопряжённой с вымогательством. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР 30 июня.
Ktr.su
Уголовное дело
Следователи полагают, что глава учреждения вымогал от подрядчика деньги за беспрепятственное продолжение взаимодействия в рамках договора поставки и общее покровительство. В мае 2022 года он получил от подрядчика более 300 тыс. рублей. Сумма была перечислена на банковскую карту подозреваемого.
В ходе обысков были изъяты транспорт и документы. Следственные действия продолжаются.
Решается вопрос об аресте подозреваемого.